الجزائر والتصدي لاختراق الاحتلال القارة الأفريقية.. الجزء الثاني

العالم - المغاربية

وهذا ما أثمر خلال القمة الاخيرة للاتحاد في أديس ابابا من خلال تعليق قرار منح الاحتلال صفة مراقب في المنظمة، ما اعتبره كثيرون ضربة لمحاولات الاحتلال التغلغل في القارة السمراء من جهة وتصديا لموجة التطبيع في المنطقة المغاربية من جهة ثانية. فما أهمية الحضور اللافت للجزائر في مواجهة مساعي الاحتلال لاختراق افريقيا؟ وما أهمية هذا القرار الافريقي بعد تسارع موجة التطبيع أخيرا؟ وماذا عن سبل التصدي للاطماع الاسرائيلية في القارة الافريقية؟

برنامج "المغاربية" الذي يبث عبر شاشة قناة العالم الاخبارية من استوديوهات بيروت ناقش الدور الجزائري في الغاء عضوية "اسرائيل" كمراقب في الاتحاد الافريقي.

التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

ضيوف الحلقة:

د. رياض الصيداوي – مدير المركز العربي للدراسات

ياسين مقراني – ناشط سياسي