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وكالة نور نيوز: تمت السيطرة على حريق صغير نشب فجر اليوم في أحد المقرات التابعة للقوات المسلحة بمحافظة كرمانشاه غربي ايران

الإثنين ١٤ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٦:٤٦ بتوقيت غرينتش

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