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احتواء حريق صغير شبّ باحد مقرات القوات المسلحة بكرمانشاه

احتواء حريق صغير شبّ باحد مقرات القوات المسلحة بكرمانشاه
الإثنين ١٤ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٦:٠٣ بتوقيت غرينتش

تمت السيطرة على حريق صغير نشب فجر اليوم في أحد المقرات التابعة للقوات المسلحة بمحافظة كرمانشاه غربي ايران .

العالم - ايران

يتبع ..

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