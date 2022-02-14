الداخلية العراقية تقبض على عصابة ترويج عملة مزيفة في نينوى

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وحسب موقع "السومرية نيوز"، ذكرت الوزارة في بيانها، أن "مديرية مكافحة الإجرام في نينوى، تمكنت من إلقاء القبض على عصابة تتكون من 6 متهمين تقوم بتزوير وترويج العملة النقدية العراقية ضبط بحوزتهم كميات منها في عدد من مناطق وأحياء مدينة الموصل".



وأضافت، أنه "تم ضبط مليونين ومئتين وخمسين الف دينار عراقي من العملة المزورة فئة ( ٢٥ ألف و ١٠ آلاف و ٥ آلاف) مع ثلاثة أجهزة اتصال موبايل بحوزة المتهمين، مشيرة الى اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وتدوين أقوالهم بالاعتراف ابتدائيا وقضائيا وتوقيفهم وفق المادة ٢٨١ ق ع".