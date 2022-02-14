داعش في خدمة المشروع الأميركي.. الجزء الأول

العالم - نوافذ

وجد بهم الغرب ضالته، فكانوا مطية لانجاز ما خاب به تحقيق مسعاه، من تجزئة للمنطقة وتقسيم لها والقضاء على مقاومتها باثارة الفتن واشعال الحروب فيها لتمزيقها دويلات صغيرة. قوامها الطائفية والعرقية والمذهبية حفظا لكيان غاصب واضفاء طابع شرعي على وجوده.

وكان كل ما غاب نجمهم أو أفل يعاد احيائه من جديد بتجديد نشاطهم ورفع وتيرة هجماتهم لاتخاذ بقائهم ذريعة لتحالف دولي، أريد له زورا وبهتانا مقاتلة داعش وأخواته.

برنامج نوافذ الذي يبث عبر شاشة قناة العالم الاخبارية من استوديوهات بيروت تطرق الى إعادة دور تنظيم داعش الارهابي في المنطقة.

التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

ضيوف الحلقة:

أبو ميثم الجواهري – باحث سياسي

هادي قبيسي – باحث سياسي

حسام طالب – خبير بشؤون الجماعات المسلحة