طيران العدوان يدمر مبنى شركة الاتصالات اليمنية الدولية

العالم - مراسلون

وقالت الزميلة أمة الصبور نجم الدين، إن غارات العدوان السعودي دمرت مبنى الشركة اليمنية للاتصالات، وكذلك الحقت اضرار جسيمة بالمبنى المجاور له.

واضافت، أن المباني التي تم استهدافها بغارات العدوان، تقع في الشارع العام بمنطقة الحصبة شمال العاصمة اليمينة صنعاء، وتعد منشأت خدمية بالكامل.

واشارت مراسلتنا الى أن، هذا الاستهداف والتصعيد ياتي بعد اعلان تحالف العدوان باستهداف المقرات الحكومية والوزارات اليمنية، من اجل اخلائها على الفور من الموظفين، وهذا ليس سوى تحد سافر واستهتار بالمقدرات اليمنية ومحاولة لتدمير ما تبقى من البنية التحتية في اليمن.

وتابعت: ان العدوان في كل مرة يقصف بها مناطق مأهولة بالسكان او المنشأت الخدمية يزعم بانها تستخدم لاعمال عسكرية، وانه للمرة الاولى يستهدف مبنى شركة الاتصالات اليمنية وسط العاصمة صنعاء دون تقديم اي مبرر.

واوضحت مراسلتنا ان العدوان السعودي الاميركي يهدف من خلال استهداف المنشأت اليمنية وشركة الاتصالات بقطع الاتصال عن اليمن وعزله عن العالم ومن اجل اخفاء مجازره التي يرتكبها بحق الشعب اليميني، حتى لا يتستيطع اليمنيون ايصال صوت مظلوميتهم الى العالم.

وقالت مراسلة العالم، إن تصعيد العدوان مازال مستمرا على صنعاء وباقي محافظات اليمن دون تحقيق اي هدف سوى تدمير البنية التحية اليمنية وارعاب الشعب اليمني المرهق منذ سنوات العدوان العجاف.

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