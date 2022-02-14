أبرز عناوين الصحف الايرانية لصباح اليوم الاثنين 14 فبراير 2022

اطلاعات..

إزاحة الستار عن عشرة نظم دفاعية متطورة جديدة صناعة إيرانية.

ابرار ..

دخول طرازين جديدين متطورين من الطائرات المسيرة الإيرانية الصنع مجال الخدمة بالقوات المسلحة

سياست روز ..

مفاوضات فيينا الخاصة بإحياء الإتفاق النووي تصل إلى محطتها الأخيرة

حمايت ..

الكرملين يتهم البيت الأبيض بفبركة أكذوبة قرب قيام روسيا بإجتياح أوكرانيا

كيهان ..

البحرين تقف على عتبة عصيان مدني في ذكرى تفجر الثورة ضد نظام آل خليفة

مردم سالاري ..

فشل مباحثات اللحظات الأخيرة بين بايدن وبوتين حول الأزمة الأوكرانية الساخنة

ابتكار ..

إشتباكات دامية بين الفلسطينيين وجنود الإحتلال الصهيوني في حي الشيخ جراح بالقدس

جوان ..

محافل إعلامية صهيونية تتحدث عن رغبة ولي العهد السعودي في الإنضمام لمسار التطبيع

جام جم ..

أمريكا تنشر مقاتلات إف أثنين وعشرين بقاعدة الظفرة بالإمارات لدعمها الحرب على اليمن

رسالت..

غارات التحالف السعودي توقع نحو مئتين وخمسين قتيلا من المدنيين باليمن في شهر

ايران ..

بقاء الرئيس العراقي برهم صالح لدورة رئاسية أخرى برفض المحكمة الفدرالية لأهلية زيباري

خراسان..

محافل تركية تشير لمحاكمة أربعين ألف شخص بإتهام إهانة أردوغان منذ وصوله للسلطة

أهم مقالات الصحف الايرانية اليوم الاثنين

sd

ايران ..

صحيفة ايران كتبت عن الازمة الاوكرانية ومباحثات بايدن وبوتين الاخيرة في مقالها ( تهديدات غير مجدية )..الرئيس الامريكي جو بايدن وجه المزيد من التهديدات لنظيره الروسي فلاديمير بوتين في المباحثات الهاتفية الاخيرة والتي وصفتها محافل غربية بمباحثات اللحظات الحاسمة على صعيد الازمة الاوكرانية .

إن موقف بايدن في تلك المباحثات لم يحل أية عقدة في الأزمة الأوكرانية ولم يتضمن أية مقترحات واضحة لتهدئة الأجواء والحقيقة هي ان هناك اجواء تهويل امريكية اوروبية بشأن هذه الازمة وسط اصرار غربي عجيب على تجاهل هواجس روسيا الامنية , وهذا ما نوه اليه بوتين في المباحثات مع بايدن بقوله ان واشنطن لم تبد اهتماما جديا بهواجس موسكو ازاء مخططات حلف الناتو بالتوسع نحو الشرق.

ان موسكو تؤكد باستمرار بان حشودها العسكرية لا تستهدف اجتياح اوكرانيا بل ترتبط برفع مستوى الضمانات الامنية مقابل توسع الناتو فحسب , الا ان امريكا وهذا الحلف يصران على تجاهل كل تحذيرات روسيا التي قالت انها لن تسمح بنشر صواريخ نووية ببلدان لا تبعد سوى خمسمائة كيلومتر عن موسكو في اشارة لاوكرانيا .

خراسان ..

صحيفة خراسان كتبت في مقالها ( خيانة للإمارات أم دعم لها ؟) ..امريكا نشرت مقاتلات من طراز اف 22 المتطورة في الامارات بعد نحو اسبوعين من قيام القوات اليمنية المشتركة باستهداف منشآت اقتصادية في عمق الاراضي الاماراتية.

إن هذا الموقف الأمريكي لايمثل دعما لأبوظبي بل لتوريطها أكثر في حرب عدوانية باتت نيرانها تقترب من الإمارات نفسها ان الضربات اليمنية بالصواريخ والمسيرات ينبغي ان تجعل الامارات تفيق من سباتها لتدرك بأن مواصلة هذه الحرب العدوانية على اليمن سيؤدي الى انهيار اقتصادها واستقرارها الداخلي . ان امريكا لا تدعم الامارات وشعبها بمثل هذا التحرك بل تشجعها على مواصلة الغرق في رمال اليمن المتحركة في حقيقة الامر .

جمهوري اسلامي ..

كتبت صحيفة جمهوري اسلامي عن اجواء العلاقات بين السودان والكيان الصهيوني في تقريرها ( سلطات الإنقلاب بالسودان والعلاقات مع الكيان الصهيوني ).. اعترف رئيس المجلس السيادي الانتقالي الحاكم بالسودان الجنرال عبد الفتاح البرهان بوجود علاقات بين الخرطوم وتل ابيب مشددا بانها ليست علاقات سياسية بل في المجالات الامنية والعسكرية فحسب.

البرهان حاول تبرير إقامة علاقات أمنية مع الكيان الصهيوني بالقول إن السودان لا يعادي أي دولة بالمنطقة والعالم واعترف البرهان بتبادل مسؤولين امنيين وعسكريين سودانيين وصهاينة للزيارات في هذا السياق.

وكانت محافل اعلامية في تل ابيب قد كشفت مؤخرا عن قيام وفد امني صهيوني كبير بزيارة غير معلنة للخرطوم والتقائه بالبرهان وبكبار القيادات العسكرية والامنية في السودان .

سياست روز..

صحيفة سياست روز كتبت في الشأن البحريني في مقالها (دخول الإحتجاجات في البحرين مرحلة جديدة ).. تتعالى الاصوات الداعية للقيام باضراب عام وحتى بعصيان مدني ضد النظام الخليفي في الشارع البحريني بالتزامن مع حلول الذكرى السنوية الحادية عشر لاندلاع الثورة الشعبية في الرابع عشر من فبراير 2011 بالبحرين.

القوى المناهضة لنظام آل خليفة دعت المواطنين للتعبير عن رفضهم لهذا النظام بالمشاركة في الإضراب العام والعصيان المدني ان المنامة والعديد من المناطق بالبحرين تشهد احتجاجات ضد النظام الحاكم رغم الاجراءات الامنية المشددة التي يفرضها للحيلولة دون تفجر مسيرات ضخمة بهذه المناسبة, وتقول محافل بحرينية ان هناك تنسيق امني واسع النطاق بين قوى الامن الخليفية والموساد الصهيوني لقمع اية احتجاجات محتملة. وبالطبع لا ينسى احد ان النظام الخليفي استعان بقوات درع الجزيرة من السعودية لقمع الثورة البحرينية بعد اندلاعها للحيلولة دون سقوط ال خليفة.

جوان ...

في مقالها الذي يحمل عنوان ( السرقة من كابول بدلا من معاقبة الرياض ) كتبت صحيفة جوان .. الرئيس الامريكي جو بايدن صادر نصف الاموال الافغانية المجمدة بالبنوك الامريكية والبالغة سبعة مليارات دولار لصالح دفعها كتعويضات لاسر ضحايا هجمات الحادي عشر من سبتمبر عام 2001 بامريكا.

إن موقف بايدن سرقة علنية بوضح النهار لأموال الشعب الأفغاني المظلوم الذي يواجه نقصا رهيبا للمواد الغذائية والأدوية ان ادارة بايدن تعاقب الشعب الافغاني على تلك الهجمات بمصادرتها لامواله وفي الوقت الذي كشفت في تحقيقات المخابرات الامريكية نفسها بان من بين واحد وعشرين ارهابيا قالت انهم نفذوا تلك الهجمات الغامضة والمحاطة بالشكوك, كان هناك تسعة عشر ارهابيا سعوديا وان مسؤولين سعوديين في حينها شاركوا في الاعداد لتلك الهجمات , وكل ذلك بات يطرح تساؤلات حول معنى معاقبة الشعب الافغاني بدلا من معاقبة السعودية ومصادرة اموال لها في البنوك الامريكية لدفع تعويضات لاسر ضحايا تلك الهجمات لا اموال شعب فقير يواجه مآساة انسانية , ولماذا يصب بايدن جام غضبه على الشعب الافغاني بدلا من معاقبة النظام السعودي ؟