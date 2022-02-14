الجزائر تصادق على إنجاز طريق يصل إلى موريتانيا

العالم - الجزائر

جاء ذلك خلال اجتماعه، الأحد، برئاسة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بحسب صحيفة "النهار".

وقدّم وسيط الجمهورية تقريره الدوري في الاجتماع حول تطور وضع المشاريع الاستثمارية العالقة، خلال الأسابيع الأخيرة والذي تضمن رفع القيود عن 15 مشروعا استثماريا جديدا.

كما تضمن دخول 44 مشروعا آخر، حيز الاستغلال، الأمر الذي سمح بخلق 2680 فرصة عمل جديدة في قطاعات الصناعة والفلاحة والسياحة والخدمات.

وناقش اجتماع الحكومة الجزائرية البرنامج الوطني لتحلية المياه، وتموين السوق الوطنية بالمواد الاستهلاكية، بالإضافة لعرض حول النهوض بالصناعات الكهربائية.

وأوصى الاجتماع بمواصلة وتيرة العمل، لإحصاء المشاريع المعطلة، وتذليل العقبات أمامها حتى حل مشاكل 915 مشروعا حلا تاما.