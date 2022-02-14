الإثنين ١٤ فبراير ٢٠٢٢
٠٨:١٢ GMT
فارسی
البث المباشر

خطيب زاده: كلما ارتفعت إرادة الجانب الأميركي والتروئيكا الأوروبية في مفاوضات فيينا سنقترب أكثر إلى الاتفاق

الإثنين ١٤ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٧:٥٧ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

أبو الغيط يؤكد على ضرورة التوافق السياسي الليبي

خطيب زادة: لا يوجد طريق مغلق في مفاوضات فيينا

بالفيديو.. خبير بشؤون الجماعات المسلحة: محور المقاومة قاتل داعش الارهابي نيابة عن العالم

بالفيديو.. طيران العدوان يدمر مبنى شركة الاتصالات اليمنية الدولية

السيسي يفتتح مؤتمر إيجبس 2022 الدولي للطاقة

الأضرعي: ميناء الحديدة هو شريان اليمن ولا حل لأزمة المشتقات النفطية إلا عبره