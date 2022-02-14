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السيسي يفتتح مؤتمر إيجبس 2022 الدولي للطاقة

السيسي يفتتح مؤتمر إيجبس 2022 الدولي للطاقة
الإثنين ١٤ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٨:٠٤ بتوقيت غرينتش

سيفتتح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول "إيجبس 2022" في دورته الخامسة.

العالم - مصر

وأوضح متحدث باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي أن ذلك يأتي بمشاركة دولية ومحلية واسعة من وزراء البترول والطاقة ورؤساء الشركات العالمية والمحلية، والمنظمات الدولية للبترول والغاز، وخبراء الصناعة البترولية.

ويستضيف مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول "إيجبس 2022"، 11 وزيرا على صعيد قطاع الطاقة على مستوى العالم، بالإضافة إلى 19 مديرا تنفيذيا و8 أمناء عامين.

ويهدف الحدث لمناقشة الأهداف طويلة المدى بشأن التحول في قطاع الطاقة، عبر تحقيق الاكتفاء الذاتي المستهدف على المدى القصير بأسواق الطاقة الإقليمية، إلى جانب تحقيق الاستدامة.

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