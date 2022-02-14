العالم - خاص بالعالم

وخلال مشاركته في برنامج "نوافذ" الذي يبث عبر شاشة قناة العالم الاخبارية من استوديوهات بيروت أضاف ان دخول الولايات المتحدة للقضاء على داعش في المنطقة كان بعد الانتصار الذي حققه الجيش العربي السوري والقوات العراقية المسلحة وحلفائهم وعلى رأسهم الجمهورية الاسلامية في دحر هذا التنظيم من الموصل، وان دخول الولايات المتحدة آنذاك كان لحماية ما تبقى من هذا التنظيم الارهابي.

وأكد حسام طالب ان عناصر تنظيم داعش الارهابي كانو يتنقلون من العراق الى سوريا والعكس بحماية أميركية وان بعد هزيمة داعش قامت الولايات المتحدة بإنشاء السجون وهي بالواقع معسكرات لقادة داعش الارهابي.

حسام طالب اشار الى ان الهدف من إنشاء تنظيم داعش الارهابي هو عدم الاستقرار في سوريا والعراق واضاف ان داعش لا يعمل وحدة وان الشركات الأمنية الغربية هي التي تقدم له الخطط وعلى رأسها شركة بلاك ووتر التي تأسست مع داعش عام 2004. وان محور المقاومة قاتل داعش الارهابي نيابة عن العالم بأسره.

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