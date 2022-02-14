أبو الغيط يؤكد على ضرورة التوافق السياسي الليبي

العالم - ليبيا

وقال مصدر مسؤول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، إن أبو الغيط، وفي إطار متابعته عن كثب للتطورات التي تتفاعل علي الساحة الليبية مؤخرا، يعتبر أنه من الأهمية بمكان قيام جميع الأطراف بالعمل من أجل التوصل إلى توافق سياسي على المرحلة المقبلة، باعتبار ذلك الضمانة الحقيقية للحفاظ على الاستقرار في البلاد.

وأكد أبو الغيط، بحسب المصدر، على أهمية تغليب المصلحة العليا لليبيا في هذه المرحلة الحرجة، مشددا على ضرورة دعم المجتمع الدولي لكل ما من شأنه تعزيز وحدة الدولة الليبية والحفاظ على الاستقرار فيها، والعمل على عقد الانتخابات التي تجدد شرعية المؤسسات وتعكس الإرادة الحرة لليبيين.