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أبو الغيط يؤكد على ضرورة التوافق السياسي الليبي

أبو الغيط يؤكد على ضرورة التوافق السياسي الليبي
الإثنين ١٤ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٨:١١ بتوقيت غرينتش

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، ضرورة قيام جميع الأطراف الليبية، بالعمل من أجل التوصل إلى توافق سياسي على المرحلة المقبلة.

العالم - ليبيا

وقال مصدر مسؤول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، إن أبو الغيط، وفي إطار متابعته عن كثب للتطورات التي تتفاعل علي الساحة الليبية مؤخرا، يعتبر أنه من الأهمية بمكان قيام جميع الأطراف بالعمل من أجل التوصل إلى توافق سياسي على المرحلة المقبلة، باعتبار ذلك الضمانة الحقيقية للحفاظ على الاستقرار في البلاد.

وأكد أبو الغيط، بحسب المصدر، على أهمية تغليب المصلحة العليا لليبيا في هذه المرحلة الحرجة، مشددا على ضرورة دعم المجتمع الدولي لكل ما من شأنه تعزيز وحدة الدولة الليبية والحفاظ على الاستقرار فيها، والعمل على عقد الانتخابات التي تجدد شرعية المؤسسات وتعكس الإرادة الحرة لليبيين.

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