الدول الافريقية لا تريد عودة الاستعمار الى القارة

العالم - خاص بالعالم

وخلال مشاركته في برنامج "المغاربية" الذي يبث عبر شاشة قناة العالم الاخبارية من استوديوهات بيروت أضاف انه في الوقت الذي تحركت فيه الجزائر لالغاء عضوية "اسرائيل" من الاتحاد الافريقي شاهدنا ان بعض الدول لم تسجل حتى تحفظا على قرار رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي الذي اتخذ القرار منفردا. واكد ان الدول الافريقية لا تريد ان يبقى هذا الكيان الغاصب في القارة الافريقية. مشيرا الى ان الكثير من الدول الافريقية عانت من ويلات الاستعمار ولا تريد عودة الاستعمار الى القارة السمراء.

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