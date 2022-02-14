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بالفيديو.. ناشط سياسي:

الدول الافريقية لا تريد عودة الاستعمار الى القارة

الإثنين ١٤ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٨:١٧ بتوقيت غرينتش

قال الناشط السياسي ياسين مقراني ان الغاء عضوية "إسرائيل" كمراقب في الاتحاد الافريقي هو انتصار لمن يريد ان يعيش بأمان وحرية ونزاهة.

العالم - خاص بالعالم

وخلال مشاركته في برنامج "المغاربية" الذي يبث عبر شاشة قناة العالم الاخبارية من استوديوهات بيروت أضاف انه في الوقت الذي تحركت فيه الجزائر لالغاء عضوية "اسرائيل" من الاتحاد الافريقي شاهدنا ان بعض الدول لم تسجل حتى تحفظا على قرار رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي الذي اتخذ القرار منفردا. واكد ان الدول الافريقية لا تريد ان يبقى هذا الكيان الغاصب في القارة الافريقية. مشيرا الى ان الكثير من الدول الافريقية عانت من ويلات الاستعمار ولا تريد عودة الاستعمار الى القارة السمراء.

التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

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