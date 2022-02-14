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 على خطى الرئيس الفرنسي..المستشار الألماني يزور أوكرانيا اليوم

 على خطى الرئيس الفرنسي..المستشار الألماني يزور أوكرانيا اليوم
الإثنين ١٤ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٨:٢٨ بتوقيت غرينتش

يصل المستشار الألماني أولاف شولتز، اليوم الإثنين، إلى كييف، لمواصلة الجهود الدبلوماسية بهدف نزع فتيل التهديد "الخطير" المتمثل في غزو روسي لأوكرانيا والذي قد يؤدي إلى أسوأ أزمة في أوروبا منذ الحرب الباردة.

العالم-اوروبا

ومن المقرر أن يتوجه شولتز، غداً الثلاثاء، إلى موسكو على خطى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي زارها الأسبوع الماضي. وفي وقت تؤكد الولايات المتحدة أن روسيا يمكن أن تغزو أوكرانيا "في أي وقت"، بدأ الغربيون يخلون سفاراتهم هناك.

وشددت ألمانيا التي تُتهم بالتساهل كثيراً حيال روسيا، لهجتها، أمس الأحد. وقال الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير: "نحن وسط خطر اندلاع صراع عسكري، حرب في أوروبا الشرقية، وروسيا هي التي تتحمل المسؤولية".

من جهته، حذر شولتز من أن العقوبات الغربية ستكون "فورية" على روسيا إذا اجتاحت أوكرانيا.

وكان السفير الروسي في السويد فيكتور تاتارنتسيف أكد قبل ساعات، في مقابلة مع صحيفة "أفتونبلاديت" السويدية، أن موسكو "لا تكترث" للعقوبات.

وقال مصدر في الحكومة الألمانية إن الوضع بلغ مرحلة "حرجة"، مضيفاً: "ازداد قلقنا (...) نعتقد أن الوضع حرج، خطِر جداً".

وبلغ التوتر ذروته في ظل وجود 130 ألف جندي روسي متمركزين على طول الحدود الأوكرانية، وينفذون تدريبات عسكرية في كل الاتجاهات.

ولم يُعرف ما إذا كان هذا التصعيد سيدفع ألمانيا إلى إعادة النظر في عزوفها عن تسليم أسلحة إلى أوكرانيا.

كما لم يُعرف مصير خط أنابيب نورد ستريم 2 المثير للجدل، الذي بني لاستجرار الغاز الروسي إلى أوروبا عبر ألمانيا.

وأكد المستشار الألماني الأسبوع الماضي أن مشروع خط الأنابيب "لن يمضي قدما"، إذا اجتاحت روسيا أوكرانيا.

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