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البحرين .. حراك شعبي حي وقمع مستمر

الإثنين ١٤ فبراير ٢٠٢٢ - ١٠:١٣ بتوقيت غرينتش

اشتعلت شرارة الثورة في البحرين ليكون يوم الرابع عشر من فبراير 2011 علامة فارقة في تاريخ هذه الجزيرة الصغيرة

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البحرين .. حراك شعبي حي وقمع مستمر

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