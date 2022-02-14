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تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
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نبض السوشيال
ا ف ب: مجموعة السبع تعلن استعدادها لفرض عقوبات ذات "عواقب هائلة" على روسيا بشأن أوكرانيا
خطيب زاده: كلما ارتفعت إرادة الجانب الأميركي والتروئيكا الأوروبية في مفاوضات فيينا سنقترب أكثر إلى الاتفاق
خطيب زاده: لا طريق مسدود في مفاوضات فيينا لإلغاء الحظر وأنها تتواصل بشكل عادي
خطيب زاده: وقت التوصل إلى اتفاق في فيينا رهن بالإرادة الغربية ويمكن الإعلان عنه قريبا حال تجاوب الطرفان الأوروبي والأميركي مع المطالب الايرانية
خطيب زاده: وقت التوصل إلى اتفاق في فيينا رهن بالإرادة الغربية ويمكن الإعلان عنه قريبا حال تجاوب الطرفان الأوروبي والأميركي مع المطالب الايرانية
خطيب زاده: ستشارك ايران بوفد رفيع في اجتماع منظمة أوبك الذي سيعقد في قطر
خطيب زاده: ستشارك ايران بوفد رفيع في اجتماع منظمة أوبك الذي سيعقد في قطر
خطيب زاده: هناك بعض القضايا العالقة في مفاوضات فيينا لإلغاء الحظر وبدأت إيران إعادة النظر في المقترحات المطروحة
المؤتمر الصحفي الأسبوعي للمتحدث باسم الخارجية سعيد خطيب زاده
وكالة نور نيوز: تمت السيطرة على حريق صغير نشب فجر اليوم في أحد المقرات التابعة للقوات المسلحة بمحافظة كرمانشاه غربي ايران
البحرين .. حراك شعبي حي وقمع مستمر
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//media.alalam.ir/uploads/org/2022/02/14/164483352418641100.mp4
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الإثنين ١٤ فبراير ٢٠٢٢ - ١٠:١٣ بتوقيت غرينتش
اشتعلت شرارة الثورة في البحرين ليكون يوم الرابع عشر من فبراير 2011 علامة فارقة في تاريخ هذه الجزيرة الصغيرة
تصنيف :
البحرین
غرافيك
فيديو غرافيك
كلمات دليلية :
ال خليفة
الثورة في البحرين
الؤلؤة
ثورة 14 فبراير
الرابع عشر من فبراير
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