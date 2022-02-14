الإثنين ١٤ فبراير ٢٠٢٢
٠٩:٤٤ GMT
فارسی
البث المباشر

لليوم الثاني.. شرطة الاحتلال تواصل محاصرة الشيخ جراح

لليوم الثاني.. شرطة الاحتلال تواصل محاصرة الشيخ جراح
الإثنين ١٤ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٩:٣٠ بتوقيت غرينتش

غادر عضو الكنيست المتطرف إيتمار بن غفير، حي الشيخ جراح، لحضور جلسة كنيست، مهددا باقتحام الحي الساعة الواحدة ظهرا.

العالم-فلسطين

ولليوم الثاني على التوالي تواصل شرطة الاحتلال إغلاق حي الشيخ جراح، والانتشار في شوارع الحي وتمنع الوصول الى المنطقة، وتشترط على الطواقم الصحفية ابراز بطاقتهم قبل دخول الحي بعد ليلة شهدت مواجهات عنيفة في الحي، تصديا لهجمات المستوطنين وقوات الاحتلال.

وعقب ذلك، وجهت دعوات لإسناد ودعم أهالي الشيخ جراح مع استمرار اعتداءات المستوطنين، فيما استنفرت شرطة الاحتلال قواتها للحي.

وجاء في بيان مقتضب صادر عن مكتب بن غفير البرلماني "لن يساعدهم، حتى يعود الأمن والأمان لمستوطنة شمعون هتصديق، سيواصل مكتبي البرلماني العمل هناك".

وذكرت صحيفة "معاريف" أن بن غفير سيبقي على خيمته في حي الشيخ جراح الذي تضاربت الأنباء بشأن تفكيكه الليلة الماضية، وذلك حتى يعود الأمن للمستوطنين الذين يقطنون في الحي، كما قال.

ولا تزال خيمة "مكتب" عضو الكنيست المتطرف ايتمار بن غفير في أرض عائلة سالم، وتواصل قوات الاحتلال انتشارها في شوارع الحي وعلى مداخله.

ونفذ المستوطنون على يوم أمس حتى بعد منتصف الليل، اعتداءات على السكان والمقدسيين في الحي، بإلقاء الحجارة باتجاه المنازل، شتم واستفزاز، رش غاز الفلفل، والتجول في شوارع الحي رافعين الأعلام الإسرائيلية، مشكلين حلقات الرقص والغناء.

وقامت شرطة الاحتلال باغلاق شوارع الحي وأزقته الموصول الى أرض عائلة سالم، وفرقت المتواجدين بالمياه وفرق الخيالة والقنابل الصوتية والأعيرة المطاطية.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني، أن طواقمه تعاملت أمس الاحد مع 31 إصابة في الحي ومن بينها 6 إصابات اعتداء، 4 بجروح بالرأس، إصابة بشظايا قنبلة صوتية بالرأس، وإصابة رضوض في الجسم، 4 مطاطا، إصابة طفل بقنبلة صوتية، 3 إصابات غاز الفلفل.

وأضاف الهلال الأحمر أن 6 إصابات نقلت للعلاج في المستشفى.

وأوضح الهلال أن من بين الإصابات 3 من المسعفين، صحفية، 2 متضامنين أجانب.

فيما اعتقلت القوات 11 مقدسيا من الحي، مددت توقيف معظمهم لعرضهم على المحكمة اليوم.

وأوضح محامي مركز معلومات وادي حلوة فراس الجبريني، أن من بين المعتقلين: أحمد عمران عكة، عبد الله دبش، محمد عاطف مرزوق، عهد شويكي، قصي جعافرة، سيف هلسة، عرفات برقان، ومالك الطويل.

روابط ذات صلة

شاهد..للمرة الثانية حي الشيخ جراح على صفيح ساخن

الاحتلال يعتدي على الاهالي في الشيخ جراح وسط تصدي للمستوطنين

الاحتلال يمدد اعتقال ناشط من الشيخ جراح للمرة 21 على التوالي

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

11 عاما على الثورة البحرينية .. حراك شعبي مستمر 

لليوم الثاني.. شرطة الاحتلال تواصل محاصرة الشيخ جراح

الشيخ الديهي: وعي الشعب البحريني أحبط محاولة السلطات لحرف مسار الثورة

نواب أردنيون يطالبون بتبني تقرير “أمنستي” واعتبار "إسرائيل" دولة فصل عنصري

رسالة ابنة الأسير محمود جرادات بعد هدم بيته في جنين + فيديو

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش 14-02-2022