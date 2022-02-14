رسالة ابنة الأسير محمود جرادات بعد هدم بيته في جنين + فيديو

العالم - فلسطين

وبكلماتها البسيطة، عبرت الطفلة ميار عن حالة عالية من الفخر بما قام به والدها من عملية بطولية قتل خلالها مستوطن في ديسمبر/ كانون أول الماضي بالقرب من مستوطنة حوميش المقامة على أرضي المواطنين شمال الضفة الغربية، بحسب موقع "فلسطين اليوم".

وقالت ميار:" أوجه قولي للاحتلال الذي هدم بيتنا وأقول لهم هدمتوا بيتنا ولكن لن نبكي ولن نركع لكم، ورح نقوم بإعادة بناء البيت من جديد".

وفي رسالة لوالدها في الأسر قالت:" بابا أنت الي عملته هو الصح، وأنت تاج فوق رؤوسنا وأنت بطلنا وبطل كل العالم، رح تتحرر بإدن الله قريبا".

وهدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الاثنين 14فبراير 2022، منزل الأسير "محمد جرادات" في بلدة السيلة الحارثية بالقرب من مدينة جنين شمال الضفة الغربية، بعد ساعات طويلة من الاشتباكات مع مقاومين فلسطينيين في محيط المنزل.

وتتهم قوات الاحتلال الأسير محمد جرادات بمسؤوليته بعملية وقعت في ديسمبر/كانون أول الفائت بالقرب من مستوطنة حومش المقامة على أراضي المواطنين بين مدينتي نابلس و رام الله، وأدت لمقتل مستوطن.

وخلال الاشتباكات استشهد الشاب " محمد أكرم علي طاهر أبو صلاح (١٧ عاماً) متأثراً بجروح حرجة، أصيب بها برصاص الاحتلال الحي في الرأس، خلال تصدي المقامون لآليات الاحتلال التي حاولت الدخول للقرية، بالإضافة إلى إصابة عدد من الجنود بعد استهدافهم بكمين نصبه المقاومون لهم استهدف مركبتهم العسكرية.