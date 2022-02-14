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ا ف ب: مجموعة السبع تعلن استعدادها لفرض عقوبات ذات "عواقب هائلة" على روسيا بشأن أوكرانيا

الإثنين ١٤ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٩:٢٠ بتوقيت غرينتش

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