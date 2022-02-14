شاهد..مواكبة قناة العالم الاخبارية لثورة 14 فبراير البحرينية

العالم - خاص بالعالم

واوضح عبدالله، ان قناة العالم واكبت الثورة البحرينية منذ اللحظة الاولى من انطلاقها في یوم 14 فبراير عام 2011، حيث رصدت الكثير من المجريات الهامة لهذه الثورة، مشيرا الى ان ثورة البحرين كانت ومازالت ثورة شعبية بإمتياز وخطت مسارا جديدا للثورات من خلال الحفاظ على سلميتها والمطالب التي رفعتها كانت تهم كل اطياف الشعب البحريني وليس فئة خاصة من الشعب.

وأكد عبدالله ان توسيع قاعدة المؤيدين لمطالب المعارضة ومطالب ثورة 14 فبراير، وتوسيع قاعدة المناهضين لنظام البحرين نتيجة ممارسة للقمع والقهر ضد الشعب البحريني، بعد سنوات من ثورة 14 فبراير داخل البحرين، دليل واضح على سلمية هذه الثورة.

وشدد عبدالله على ان قناة العالم تفتخر لمواكبتها منذ اللحظات الاولى للثورة البحرينة الشعبية المشروعة بكل تفاصيلها، والاحداث التي جرت في البلدات و القرى البحرينية بشكل يومي.

واعتبر عبدالله ثورة الشعب 14 فبراير البحرينية بانها منسية، بسبب تقاطع مصالح الدول الكبرى مع مصالح النظام البحريني، لذلك كانت الثورة البحرينية المباركة مغيبة من الوسائل الاعلام العالمية المرتبطة بالانظمة والقوى الاستكبارية.

واوضح عبدالله، ان قناة العالم كانت منبر هام للبحرنيين والحراك البحريني من خلال المتابعة الدقيقة لثورة14 فبراير،مشيرا الى ان متابعة قناة العالم الاخبارية مازالت تجري للداخل البحريني من خلال برنامج حديث البحرين حيث يتناول الملف البحريني على كافة الاصعدة.

هذا ويصادف اليوم الـ14من فبراير الذكرى السنوية لانطلاقة الثورة البحرينية عام 2011، وبهذه المناسبة خصص برنامج صباح جديد على قناة العالم الاخبارية برنامجه الصباحي حول هذه الذكرى المباركة.

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