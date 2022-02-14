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سفير أوكرانيا لدى بريطانيا يتراجع ويوضح تصريحاته بشأن الناتو

سفير أوكرانيا لدى بريطانيا يتراجع ويوضح تصريحاته بشأن الناتو
الإثنين ١٤ فبراير ٢٠٢٢ - ١١:٤٣ بتوقيت غرينتش

تراجع سفير أوكرانيا لدى بريطانيا اليوم الإثنين عن تصريحاته السابقة عن احتمال تخلي بلاده عن الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، قائلاً إنها لن تعيد النظر في مساعيها الانضمام إلى الحلف.

العالم-اوروبا

وقال بريستايكو في بث قناة "بي بي سي": "يسرني أنني أتيحت لي الفرصة لتوضيح موقفي... السؤال الذي طرح أمامي يخلق فهما خاطئا. قلت (للمراسل) إننا (أوكرانيا) لا نعد عضوا في حلف الناتو الآن بالضبط ولذلك نستعد لتنازلات لمنع نشوب حرب... لكن ذلك لا يخص الناتو، إذا أن الأمر مسجل في الدستور".

ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي" عن سفير أوكرانيا لدى بريطانيا قوله إن بلاده قد تتخلى عن سعيها للانضمام لحلف شمال الأطلسي لتجنب حرب مع روسيا فيما سيكون تنازلاً كبيراً لموسكو رداً على حشد قوات على الحدود.

وكان البرلمان الأوكراني أدخل في ديسمبر عام 2014 تعديلات على القانونين الأوكراني وتخلى بذلك عن مبدأ عدم المشاركة في أي ائتلافات.

وفي فبراير عام 2019 وافق البرلمان الأوكراني على تعديلات دستورية مؤكدا سعي البلاد للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو. وأصبحت أوكرانيا الدولة السادسة التي تحصل على وضع الشريك الخاص بالناتو بإمكانيات موسعة.

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