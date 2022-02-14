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السلطات السودانية تحظر التظاهر والتجمعات وسط الخرطوم

السلطات السودانية تحظر التظاهر والتجمعات وسط الخرطوم
الإثنين ١٤ فبراير ٢٠٢٢ - ١١:٤٢ بتوقيت غرينتش

أعلنت السلطات السودانية حظر التظاهر في وسط العاصمة الخرطوم، اليوم الاثنين.

العالم - السودان

جاء ذلك في بيان للجنة أمن ولاية الخرطوم (حكومية)، بحسب وكالة الأنباء السودانية الرسمية.

وقالت اللجنة في بيانها: "منطقة وسط الخرطوم من السكة الحديد جنوبا حتى القيادة العامة شرقا وحتى شارع النيل شمالا غير مسموح بالتجمعات فيها".

ودعت اللجنة المواطنين إلى أن يكون تجمع المواكب في الميادين العامة بالمحليات بالتنسيق مع لجان أمنها والابتعاد عن المستشفيات والمؤسسات التعليمية.

وأكدت اللجنة أن حرية التعبير حق مكفول بموجب الوثيقة الدستورية الانتقالية.

ومنذ 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تشهد مناطق عدة في السودان لاسيما العاصمة الخرطوم احتجاجات واسعة، ردا على إجراءات استثنائية اتخذها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، في مقدمتها فرض حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وهو ما ترى فيه قوى سياسية "انقلابا عسكريا"، وهو ما ينفيه الجيش.

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