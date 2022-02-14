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الصحة الإيرانية تعلن تسجيل 168 وفاة جديدة بكورونا

الصحة الإيرانية تعلن تسجيل 168 وفاة جديدة بكورونا
الإثنين ١٤ فبراير ٢٠٢٢ - ١١:٢٤ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، عن تسجيل 168حالة وفاة جديدة بكورونا في ايران خلال الـ 24 ساعة الماضية.

العالم - ايران

وأعلنت دائرة العلاقات العامة بوزارة الصحة في تقريرها اليومي عن ارتفاع اجمالي عدد الوفيات بالفيروس في البلاد، لغاية ظهر اليوم السبت الى 133 الف و 886 شخصا.

وأشارت في تقريرها الى تسجيل 28 الفا و 956 إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الاصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد، الى 6 ملايين و 835 الف 221 اشخاص.

وأضافت أن 3 الاف و 410 شخصا من إجمالي المصابين بالفيروس في وضع حرج ويتلقون العلاج في المستشفيات.

وتابعت، ان اجمالي عدد المتعافين من الفيروس والمصابين المغادرين للمستشفيات في إيران بلغ 6 ملايين و 327 الفا و 200 شخصا لغاية الآن.

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