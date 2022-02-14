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وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان: على الغربيين التخلي عن التلاعب بالوقت ونحن جادون ومستعدون من اجل التوصل الى اتفاق

الإثنين ١٤ فبراير ٢٠٢٢ - ١١:٢٧ بتوقيت غرينتش

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