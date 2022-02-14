بالفيديو..هكذا يغطي النظام البحريني على جرائمه

العالم - خاص بالعالم

قال شهابي في حديث لقناة العالم خلال التغطية الخاصة بذكرى انطلاق ثورة البحرين يوم 14 فبراير عام 2011، ان اسقاط الجنسية من المواطنين البحرينيين هي واحدة من اعمال النظام آل خليفة الفاسدة التي قام بها بحق الشعب البحريني، مشيرا الى ان الجنسية ليست هبة من قبل الحاكم الى الرعية، بل هي حق انساني ومشروع لكل مواطن في اي بلد، لهذا لا يحق للنظام البحريني ان يسحب الجنسية من المواطن البحريني ويعطيها الى الاجانب وذلك من اجل قمع الشعب البحريني.

واوضح، شهابي، ان النظام البحريني نظرا للضعف الذي يعاني منه يستعمل اساليب، القمع وسحب الجنسيات والعنف ضد الشعب البحريني، من اجل ان يكسر شوكة المواطن، موكدا على استمرار نضال الشعب البحريني بوجه كل اساليب النظام القمعية.

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