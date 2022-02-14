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فرنسا..سقوط 7 قتلى على الأقل في انفجار تلاه حريق في منطقة بيرينيه أورينتال

فرنسا..سقوط 7 قتلى على الأقل في انفجار تلاه حريق في منطقة بيرينيه أورينتال
الإثنين ١٤ فبراير ٢٠٢٢ - ١٢:٥٠ بتوقيت غرينتش

أعلن وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانان، سقوط 7 قتلى على الأقل في انفجار تلاه حريق في منطقة بيرينيه أورينتال.

العالم-اوروبا

وكتب دارمانان، في تغريدة عبر "تويتر": "أدى انفجار تلاه حريق إلى مقتل ما لا يقل عن 7 أشخاص في منطقة بيرينيه أورينتال".

وأضاف: "لقد قطعت رحلتي إلى مونبلييه للذهاب إلى مكان الحادث. أقدم دعمي الكامل لفرق الدولة وللسكان".

وأفادت وسائل إعلام فرنسية، بأن سبعة أشخاص على الأقل قتلوا بينهم طفلان، وأحد الجرحى حالته خطيرة، إثر الانفجار الذي وقع ليل الأحد/الاثنين في مبنى في Saint-Laurent-de-la-Salanque، شارع أراغو.

ولا يزال 85 من رجال الإطفاء في الموقع، لإخماد الحريق الذي اندلع عقب الانفجار.

وتم العثور على أسطوانات غاز بالقرب من المبنى المتضرر دون أن يكون من الممكن في الوقت الحالي تحديد ما إذا كانت هي السبب في الانفجار أم أنها أدت إلى تفاقم الانفجار.

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فرنسا..سقوط 7 قتلى على الأقل في انفجار تلاه حريق في منطقة بيرينيه أورينتال