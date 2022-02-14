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تشاهدون الليلة في بانوراما..

ثورة البحرين..الذكرى وآفاق الانتصار

ثورة البحرين..الذكرى وآفاق الانتصار
الإثنين ١٤ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٥:١٧ بتوقيت غرينتش

يناقش بانوراما في ملفه لهذه الليلة، إحياء الشعب البحريني اليوم الذكرى الـ11 لانطلاق ثورة 14 فبراير في مناطق عدة من البلاد، رغم استنفار السلطات الأمنية لقمع ومواجهة أي تحركات شعبية مناهضة للنظام البحريني.

العالم - بانوراما

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.

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