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إعلامي بحريني يتوقع خضوع واشنطن لطهران

الإثنين ١٤ فبراير ٢٠٢٢ - ١٢:٢٨ بتوقيت غرينتش

قال الاعلامي البحريني جواد عبدالوهاب، إن تاريخ البحرين يشهد بالصراع التاريخي بين الشعب والعائلة الخليفية الحاكمة الفاشلة.

العالم - خاص بالعالم

واوضح عبدالوهاب في حديث لقناة العالم الاخبارية خلال التغطية الخاصة بذكرى انطلاق ثورة 14 فبراير البحرينية عام 2011، أن فشل العائلة الحاكة في البحرين بدأ منذ 240 سنة.

واضاف، ان من يتصالح مع العائلة الخليفية في البحرين سيحكم عليه بالفشل، لانها منهجها التي تتخذه محكوم عليه بالفشل وذلك بسبب سياسيتها التي تمارسها على ارض الواقع.

ورأى عبدالوهاب الى أن آل خليفة يعد العدة للتماشي مع الظروف التي ستنشأ في المنطقة عقب احياء الاتفاق النووي الايراني ورفع الحظر عن الشعب الايراني.

وتوقع عبدالوهاب ان الاميركيين سوف يوقعون الاتفاق النووي لامحال، لان عقوباتهم ضد الشعب الايراني لم تجعل ايران يتنازل عن حقه المشروع ولا التهديدات بشن الحرب اوقفت ايران عن برنامجها النووي المشروع.

وبين عبدالوهاب ان احياء الاتفاق النووي ورفع الحظر عن الشعب الايراين، سيتمخض عنه مناخات سياسية جديدة في المنطقة، لهذا آل خليفة يعد العدة للتماشي مع هذه المناخات ولكن بالطريقة التي يفضلها بحيث تخدم مصالحه في التمسك بكرسي الحكم.

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