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هنية يؤكد أن انتصار الثورة الاسلامية في إيران الشقيقة جسد إنجازًا عظيمًا للمشروع الإسلامي المقاوم،وحصنًا منيعًا بوجه الإرهاب الصهيوأمريكي

الإثنين ١٤ فبراير ٢٠٢٢ - ١٢:٣٥ بتوقيت غرينتش

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