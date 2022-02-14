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عبداللهيان يحدد شروط التوصل للاتفاق الجيد في فيينا

عبداللهيان يحدد شروط التوصل للاتفاق الجيد في فيينا
الإثنين ١٤ فبراير ٢٠٢٢ - ١٢:٤٦ بتوقيت غرينتش

قال وزير الخارجية "حسين امير عبداللهيان" ان التوصل الى اتفاق جيد (خلال المفاوضات الجارية بين ايران ومجموعة 4+1)، ممكن في غضون فترة قصيرة؛ شرط ان تتوفر ارادة جدية عند امريكا والدول الاوروبية الثلاث بشأن العودة الى تنفيذ كامل التزاماتها التي ينص عليها الاتفاق النووي.

العالم - ايران

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده "امير عبد اللهيان"، اليوم الاثنين، مع وزير الخارجية الايرلندي الزائر "سايمون كافيوني".

واشار وزير الخارجية الى اللقاء الذي جمعه بنظيره الايرلندي في مقر الخارجية بطهران اليوم؛ متطلعا الى اعادة فتح سفارة هذا البلد لدى الجمهورية الاسلامية في اقرب وقت ممكن.

واعتبر، ان "العلاقات مع جمهورية ايرلندا من افضل الاواصر القائمة بين ايران والدول الاوروبية"؛ منوها بان التعامل الثنائي بين طهران ودبلن كان ملحوظا في الماضي، واليوم ترحب الحكومة الايرانية الجديدة بهذه الرؤية ايضا.

يتبع ...

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