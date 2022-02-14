عبداللهيان يحدد شروط التوصل للاتفاق الجيد في فيينا

العالم - ايران

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده "امير عبد اللهيان"، اليوم الاثنين، مع وزير الخارجية الايرلندي الزائر "سايمون كافيوني".

واشار وزير الخارجية الى اللقاء الذي جمعه بنظيره الايرلندي في مقر الخارجية بطهران اليوم؛ متطلعا الى اعادة فتح سفارة هذا البلد لدى الجمهورية الاسلامية في اقرب وقت ممكن.

واعتبر، ان "العلاقات مع جمهورية ايرلندا من افضل الاواصر القائمة بين ايران والدول الاوروبية"؛ منوها بان التعامل الثنائي بين طهران ودبلن كان ملحوظا في الماضي، واليوم ترحب الحكومة الايرانية الجديدة بهذه الرؤية ايضا.

يتبع ...