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وزارة الدفاع البيلاروسية: أوكرانيا اقترحت علينا تنشيط التعاون بشأن الأمن والثقة المتبادلة

الإثنين ١٤ فبراير ٢٠٢٢ - ١٢:٤٠ بتوقيت غرينتش

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