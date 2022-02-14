بالفيديو..طهران تؤكد على استمرار محادثات الغاء الحظر

العالم - خاص بالعالم

لا طريق مسدود في محادثات الغاء الحظر عن الشعب الايراني المتواصلة في فيينا بين ايران ومجموعة1+4 والتوصل لاتفاق مرهون بإرداة الطرف المقابل هذا ما اكدته طهران مشددة على عدم تنازلها عن اي من مطالبها كإلغاء جميع الحظر دفعة واحدة والحصول على ضمانات حقيقية من واشنطن لمنعها من انتهاك الاتفاق مجددا.

المتحدث باسم الخارجية الايرانية سعيد خطيب زاده قال ان ايران اتخذت قراراتها السياسية منذ اعوام وبقيت في الاتفاق النووي وهي الان بانتظار الرد على مقترحاتها من قبل الاطراف الغربية.

وقال خطيب زادة: "إذا استجاب الجانب الأوروبي والولايات المتحدة لمقترحات ومبادرات إيران في إطار الاتفاق النووي وإذا تم احترام حقوق الشعب الإيراني والمنطق الذي وضعته إيران على الطاولة، فلا داعي لنهاية فبراير، ويمكننا إعلان الاتفاق في فيينا غدا، المفاوضات وصلت الى مرحلة صعبة وحساسة وتحتاج إلى قرار سياسي وهناك بعض القضايا العالقة. اميركا خربت الاتفاق النووي ونقضت عهدها والان عليها اصلاح الوضع".

أمينُ المجلسِ الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني اعتبر في تغريدة على تويتر ان المفاوضات بلغت مرحلة يمكن إبداء الرأي فيها بصورة حاسمة دون الحاجة الى تكهنات، وقال انّه يمكن للقرارَ السياسي السياسي لتنفيذِ أو الامتناع عن القبول بضرورات بلورة اتفاق موثوق ومستدام على اساس المبادئِ المقبولة في الاتفاق النووي أنْ يحلَ بدلاً عن التكهنات. كما رأى في تغريدة سابقة الى أنّ القوى الغربيةَ تتظاهرُ بطرحِ المبادرات فقط، وهو ما جعل التقدم فيها أكثر صعوبة.

وتواصل الوفود المشاركة في الجولة الثامنة من المحادثات اجتماعاتها الثنائية ومتعددة الاطراف لاستكمال مُسوَّدةَ نص الاتفاق، واتخاذ القرارات بشأن بعض القضايا الخلافية.

وهذه الجولة هي واحدة من اطول الجولات وكانت قد استؤنفت الثلاثاء الماضي بعد توقف 11 يوما بطلب من الوفود المشاركة للعودة الى عواصمها من اجل التشاور لاتخاذ قرارات سياسية وحاسمة.