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الكاظمي يتهم جهات لم يسميها بخلق فتنة طائفية في العراق

الكاظمي يتهم جهات لم يسميها بخلق فتنة طائفية في العراق
الإثنين ١٤ فبراير ٢٠٢٢ - ٠١:٥٧ بتوقيت غرينتش

اتهم رئيس مجلس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، جهات لم يسمها، بمحاولة خلق فتنة طائفية في العراق.

العالم - العراق

وقال الكاظمي خلال حضوره احتفالية رفع الستارة عن المنارة الثانية لمرقد الإمام علي (ع)، إنه هناك من حاول خلق فتنة طائفية في العراق، مبيناً أن العراق مر بظروف صعبة ومعقدّة.

وأضاف: نحن بحاجة لترسيخ روح المحبة من أجل خدمة أبناء البلد، مشدداً على ضرورة العمل بروح الفريق الواحد لصناعة المستقبل.

وأشار الكاظمي إلى أنه في مثل هذه الأيام الصعبة يبرز دور قادة المجتمع ورجال الدين، مردفاً يجب العمل على جعل النجف الأشرف نقطة التقاء.

وفيما دعا رئيس مجلس الوزراء، إلى تبني قيم الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام بالتعايش، أكد أن الإمام علي عليه السلام غير قابل للتجارة.

الكاظمي أضاف ان التنوع في العراق مصدر قوة وليس ضعفاً، وسماحة السيد السيستاني، حفظه الله، أرسل رسائل الطمأنينة للمجتمع بمقولته أنتم أنفسنا.

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الكاظمي يتهم جهات لم يسميها بخلق فتنة طائفية في العراق

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