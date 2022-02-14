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صحيفة بريطانية:

البحرين تحيي ذكرى انتفاضة 2011 التي دعت إلى إنهاء الحكم الديكتاتوري

البحرين تحيي ذكرى انتفاضة 2011 التي دعت إلى إنهاء الحكم الديكتاتوري
الإثنين ١٤ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٢:٤٥ بتوقيت غرينتش

نشرت صحيفة "مورننغ ستار" البريطانية تقريرا تحت عنوان "البحرين تحيي ذكرى انتفاضة 2011 المناهضة للحكومة و التي دعت إلى إنهاء الحكم الديكتاتوري" لفتت فيه إلى إحياء الشعب البحراني الذكرى الحادية عشرة لاندلاع ثورة 14 فبراير.

العالم -البحرين

وأوضح التقرير أن البحرانيين نظموا مسيرات للاحتفال بالذكرى السنوية مع استمرار الحكومة في قمعها القاسي للمعارضة, مشيرة إلى إطفاء الأنوار في الساعة 8 مساءً عشية الذكرى حيث دعت المعارضة إلى المشاركة في حملة عبر الإنترنت تحت هاشتاغ “متحدون على طريق الحقيقة”.

وتطالب الاحتجاجات المتواصلة بحسب الصحيفة بوضع دستور جديد ينهي الحكم الديكتاتوري في البحرين ويكرس الحق في تقرير المصير, مشيرة إلى أن ” الأغلبية الشيعية في البحرين تعاني من الاضطهاد الذي تمارسه أسرة آل خليفة”.

أشار التقرير إلى سجن المئات منذ بدء الاحتجاجات المناهضة للحكومة في 2011 مع حظر أحزاب المعارضة وإغلاق الصحف. ولفتت الصحيفة إلى أن البحرين تعرضت لانتقادات بسبب محاكمات جماعية وتجريد منتقدي الحكومات من جنسيتها.

وبيّنت كذلك بأن السلطات الخليفية تستخدم القوة المفرطة لتفريق الاحتجاجات السلمية التي تطالب بالإفراج عن السجناء السياسيين.

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