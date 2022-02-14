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مراسل العالم: اطلاق الرصاص الحي والغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين امام البرلمان في أم درمان غرب العاصمة السودانية الخرطوم

الإثنين ١٤ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٢:٣١ بتوقيت غرينتش

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