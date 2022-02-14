رئيس وزراء الاحتلال يصل البحرين الإثنين

العالم ـ بحرين

وتاتي الزيارة التي ستستمر يوما واحدا، على خلفية المفاوضات النووية في فيينا، وسيجتمع بينيت غدا مع الملك البحريني حمد بن عيسى ال خليفة وولي العهد رئيس الحكومة سلمان بن حمد ال خليفة وعدد من الوزراء.

وسيلتقي ايضا برؤساء الجالية اليهودية في المنامة، وسيلقي خطابا أمام طلاب متفوقين ومبادرين شبان من البحرين. ومن المتوقع أن يعود الى البلاد في ساعات الليل المتأخرة.

ويشار الى أن بنيت كان قد زار في ديسمبر الماضي أبوظبي، وكان قد استقبله هناك في ممر شرفي وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله ابن زايد. وقال رئيس الوزراء أثناء استقباله: "نأمل ونعمل على توطيد العلاقات بين الدول والشعوب".

وهذه أول زيارة لرئيس وزراء إسرائيلي إلى البحرين بعد اتفاق تطبيع مخزئ للعلاقات بين المنامة و"تل ابيب" الذي أبرم عام 2020 برعاية أميركية. والبحرين هي رابع دولة عربية تعترف بهذا الكيان اللقيط منذ اعلن احتلاله فلسطين عام 1948.