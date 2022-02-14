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المستشار الألماني شولتس: قدمنا لأوكرانيا 2 مليار يورو ومستعدون لدعمها بالمزيد

الإثنين ١٤ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٢:٣٦ بتوقيت غرينتش

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