الخارجية اليمنية تدين إمعان تحالف العدوان في تدمير قطاع الاتصالات باليمن

العالم- اليمن

واستنكرت الوزارة في بيان لها اليوم الاثنين، تعمد العدوان الواضح في تدمير قطاع الاتصالات من خلال الاستهداف المباشر لشركة "تيليمن" التي تعد مؤسسة خدمية مدنية مرتبطة بالحياة اليومية للمواطنين والعاملين الإنسانيين في اليمن، مشيرة إلى أن هذه الجريمة تأتي ضمن سلسلة لا متناهية من الجرائم والانتهاكات بحق الشعب اليمني ومقدراته.

كما استنكرت صمت المجتمع الدولي إزاء ما يرتكبه تحالف العدوان من جرائم في اليمن، وسياسة الكيل بمكيالين التي ينتهجها المجتمع الدولي ومسارعته الدائمة في إدانة حق اليمن في الدفاع عن النفس، مما يشجع دول العدوان على مواصلة ارتكاب الجرائم الممنهجة ضد الشعب اليمني.

وأكدت وزارة الخارجية، أن كل المواقف المنحازة أسهمت إلى حد كبير في إطالة أمد الحرب على اليمن وتوسيع معاناة الشعب اليمني، مشددة على ضرورة وضع حد لهمجية العدوان واستهدافه للمنشآت المدنية.

ودعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، إلى الاضطلاع بمسؤولياتهم تجاه القضية العادلة للشعب اليمني وإدانة هذه الجرائم والعمل على منع استهداف المدن والمدنيين عملا بالقانون الدولي الإنساني وصولا إلى وضع حد لهذا الإجرام الكبير الذي يمارسه تحالف العدوان بحق اليمن وشعبه المتمسك بحريته واستقلاله.

كما حملت تحالف العدوان المسؤولية الكاملة عن كل ما يترتب على هذا التصعيد من تداعيات خطيرة.