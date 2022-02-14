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رئيسي لوزير خارجية ايرلندا : يجب الغاء الحظر واحترام حقوق الشعب الايراني

رئيسي لوزير خارجية ايرلندا : يجب الغاء الحظر واحترام حقوق الشعب الايراني
الإثنين ١٤ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٣:٤٥ بتوقيت غرينتش

قال رئيس الجمهورية سيد ابراهيم رئيسي خلال استقباله اليوم الاثنين وزير خارجية ايرلندا "سايمون كافوني" : ان ما نؤكد عليه حول المفاوضات الجارية (في فيينا)، هو الغاء الحظر بنحو يمكن التحقق منه واحترام حقوق الشعب الايراني.

العالم - ايران

واضاف اية الله رئيسي، ان "اولوية ومحور السياسة الخارجية للجمهورية الاسلامية الايرانية، اليوم، قائم على حماية مصالح الشعوب والاحترام المتبادل".

وفي جانب اخر من تصريحاته خلال هذا اللقاء، لفت رئيس الجمهورية الى فرص التعاون المتاحة في مجالات الطاقة والعلوم والتقنية والصناعة والزراعة بين ايران وايرلندا؛ داعيا الى رفع مستوى العلاقات التجارية الحالية، ومنوها بارادة طهران في تعزيز اواصرها مع الدول الجارة والمستقلة اكثر فاكثر.

وكما تطرق الى "موقف ايرلندا ازاء التطورات السياسية والاقتصادية في العالم"، قائلا : اننا نرحب باستقلال جمهورية ايرلندا امام امريكا وبعض الدول الاوروبية.

وفيما وصف العلاقات بين طهران ودبلن "ودية وبناءة"، صرح رئيس الجمهورية "، ان ايران وايرلندا تتمتعان بطاقات واسعة من اجل تعزيز ورفع مستوى العلاقات الثنائية في شتى المجالات التجارية والاقتصادية، وان توظيف هذه الطاقات يصب في تطوير واعمار البلدين.

يتبع ...

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