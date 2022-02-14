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لافروف: فرص الحوار للتوصل إلى اتفاق بشأن أوكرانيا لم تستنفد

لافروف: فرص الحوار للتوصل إلى اتفاق بشأن أوكرانيا لم تستنفد
الإثنين ١٤ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٣:٤٧ بتوقيت غرينتش

أعلنت روسيا، اليوم الاثنين، أن هناك "فرصاً" لحل الأزمة الأوكرانية من خلال القنوات الدبلوماسية، في وقت يخشى فيه الغرب أن تتحول التوترات إلى صراع مسلح.

العالم-روسيا

وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، خلال لقاء مع الرئيس فلاديمير بوتين بث عبر التلفزيون: "يجب أن أقول إن هناك دائماً فرصة لحلّ المشكلات التي تحتاج إلى حلّ"، مضيفاً أنّ فرص الحوار "لم تستنفد".

من جهة أخرى، قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، إن تخلي أوكرانيا عن فكرة الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو) من شأنه أن يساعد في التفاوض بشأن الضمانات الأمنية التي طالبت بها روسيا.

وأضاف بيسكوف أن رفض أوكرانيا، بشكل رسمي، موضوع الانضمام إلى الحلف، سيساعد في صياغة رد ملموس على مخاوف روسيا الأمنية، بحسب ما أورد موقع "روسيا اليوم".

وتابع ممثل الكرملين القول: "من دون شك، سيساعد الرفض المسجل بشكل رسمي من جانب أوكرانيا لفكرة الانضمام إلى الناتو في دفع المفاوضات قدماً. بالطبع، هذه خطوة من شأنها أن تسهم بشكل كبير في صياغة رد أكثر جدوى على المخاوف الروسية".

غير أن الكرملين قال، في المقابل، إنه لا يرى تصريحات السفير الأوكراني لدى لندن مؤشراً على تغيير رسمي في موقف كييف بشأن رغبتها في الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي.

وجاء رد الكرملين سريعاً على تصريحات نقلتها هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) عن سفير أوكرانيا لدى بريطانيا فاديم بريستايكو، الذي قال إن بلاده قد تتخلى عن سعيها إلى الانضمام لحلف شمال الأطلسي لتجنب حرب مع روسيا، فيما سيكون تنازلاً كبيراً لموسكو رداً على حشد قوات على الحدود.

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