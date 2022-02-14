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لجنة الأطباء المركزية في السودان تعلن مقتل متظاهر إثر إصابته بطلق ناري في العاصمة الخرطوم

الإثنين ١٤ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٣:٢١ بتوقيت غرينتش

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