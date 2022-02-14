كاميرا العالم توثق حجم دمار شركة الاتصالات اليمنية بعد العدوان

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وترتب عليها انقطاع خدمات الاتصالات الدولية عن الخدمة ، كما الحقت اضرارا جانبية في بعض المرافق المجاورة داخل وزارة الاتصالات اليمنية .

وقال وزير الإتصالات في حكومة الإنقاذ بصنعاء مسفر النمير: "هو يستهدف المنشأت والبنية التحتية لليمن بشكل دقيق ومتعمد لتدمير النية التحتية، ادى الى تدمير المبنى بشكل كامل تدمير التجهيزات بشكل كامل، وخروج والسنترال الرئيسي لشركة الاتصالات الدولية وزير الاتصالات في حكومة الانقاذ بصنعاء".

وزارة الإتصالات اليمنية ادانت واستنكرت خلال مؤتمر صحفي عقدته على انقاض الدمار في المبنى المستهدف ليل الامس استهداف الطيران لقطاعات وخدمات الاتصالات، محملة دول العدوان والمجتمع الدولي المسؤولية ازاء هذه الجرائم التي تكشف عن توجهٍ متعمدٍ في استهداف البنية التحتية ، ومؤكدة فيأن هذه المواقع هي منشئات مدنية بحتة وان التجهيزات الفنية فيها تستخدم لاغراض خدمية مدنية.

وقال رئيس شركة الاتصالات الدولية علي الانصاري: "تنفي الشركة نفيا قاطعا ما يتم تداوله عبر وسائل الاعلام حول استخدام موقع الشركة الاغراض عسكرية وتؤكد بان كافة التجهيزات الفنية يتم استخدامها لاغراض مدنية لتقديم خدمات الاتصالات الدولية والانترنت لكافة المواطنين في مختلف محافظات الجمهورية اليمنية".

ويأتي استهداف مبنى قطاع الاتصالات الدولية بعد يومين من اعلان ناطق تحالف العدوان باستهداف المؤسسات والوزارات اليمينة تحت مزاعم استخدامها في العمليات العسكرية لسلاح الجو المسير، وهو مانفته صنعاء واعتبرته ذريعه لاستهداف مقدرات اليمنيين، مؤكدة في الوقت ذاته قدرتها الرد على هذا التصعيد كحق مشروع.

وقال رئيس مجلس وكالة انباء اليمنية سبأ: "لن يمر استهداف الاماكن المدنية مرور الكرام والعين بالعين والسن بالسن، ومثلما يستهدف منشأتنا سيتم استهداف المنشأت السعودية وكل من يستهدف اليمن سرد عليه بالمثل باذن الله".

لاتزال المنشأت والبنة التحتية عرضة لاستهداف طيران العدوان السعودي الذي يمعن في تدميرها بشكل مستمر في تحد واضح للقوانين والاعراف الدولية والامم المتحدة التي تتخذ موقفا سلبيا حيال ذلك.

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