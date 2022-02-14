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الرئيس الايراني يزور قطر الخميس المقبل 

الرئيس الايراني يزور قطر الخميس المقبل 
الإثنين ١٤ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٥:١٢ بتوقيت غرينتش

سيقوم رئيس الجمهورية السيد ابراهيم رئيسي، سيقوم في نهاية الاسبوع الجاري بزيارة دولة قطر؛ لحضور قمة كبار مصدري الغاز الطبيعي التي ستنعقد هناك.

العالم - ايران

وكان الامير القطري "تميم بن حمد ال ثاني"، قد بعث في 27 كانون الثاني / يناير الماضي، وزير خارجيته الى طهران ليسلم دعوة الى رئيس الجمهورية لحضور قمة كبار الدول المصدرة للغاز، المرتقبة في الدوحة.

علما ان ايران، هي ثاني اكبر دولة مصدرة للغاز الطبيعي على مستوى العالم بعد روسيا، تليها دولة قطر التي تحل بالمركز الثالث؛ كما ان البلدين (ايران وقطر) يمتلكان اكبر حقل مشترك للغاز في العالم.

ويرى المراقبون، في زيارة رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية القادمة الى الدوحة وحضوره قمة كبار مصدري الغاز، "نقلة جديدة" على صعيد العلاقات الايرانية القطرية، ودعما للجهود الهادفةلرفع التبادل التجاري وصولا الى مليار دولار سنويا، بين البلدين.

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