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تخطيط "طالبان"لتشكيل جيش جديد قوامه 150 ألف فرد

تخطيط
الإثنين ١٤ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٦:٣٥ بتوقيت غرينتش

تخطط وزارة الدفاع في حكومة حركة "طالبان" الأفغانية لتشكيل جيش جديد قوامه 150 ألف فرد، حسبما أوردت وكالة أنباء "بختار" الأفغانية اليوم الاثنين.

العالم-أفغانستان

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الوطني، عناية الله خوارزمي، في مقابلة مع وكالة الأنباء التونسية: "هناك حاجة إلى عسكريين ذوي الخبرات لإنشاء مثل هذا الجيش"، مشيرا إلى أن الوزارة تخطط لتوظيف ضباط متمرسين في الجيش الجديد.

وقال أيضا إن قوات الدفاع الوطني سيكون لها زي خاص وإن العمل جار على تصنيع مثل هذا الزي.

وبخصوص المعدات العسكرية التي ام إخراجها من أفغانستان أثناء سقوط الحكومة السابقة، قال خوارزمي إن "الحوارات جارية مع عدد من دول الجوار حول هذا الموضوع".

يشار إلى أن عدد قوات الأمن والدفاع الأفغانية التابعة للحكومة السابقة بلغ 352 ألفًا، منهم 190 ألفًا من قوات الجيش.

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تخطيط "طالبان"لتشكيل جيش جديد قوامه 150 ألف فرد

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