شاهد..الاحزاب السياسية التركية تسابق عجلة الانتخابات

العالم - مراسلون

حيث شهدت تركيا قمة جمعت رؤساء ستة أحزاب سياسية، بينهما حليفان سابقان للرئيس الحالي رجب طيب أردوغان، وذلك في خطوة شهدت تفاعلا كبيرا لدى الاوساط التركية.

وقال المحلل السياسي التركي اتيلا بايرام: "قمة الأحزاب الستة جاءت للتجهيز للانتخابات القادمة، والاستعداد لها، المعارضة تستعد بكل قوتها للانتخابات من اجل انتخابات مبكرة وهو ما يرفضه الرئيس اردوغان والعدالة والتنمية، الان هي مرحلة التحالافات للاستعداد للانتخابات".

قمة الأحزاب الستة أكدت التوافق على نظام الحكم البرلماني المعزز، واضعة خطوات الانتقال من النظام الرئاسي في حال تمكنت المعارضة من الفوز بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية في صيف العام 2032".

وقال الصحفي المختص بالشأن التركي: " لاشك بانه تحالف كبير ومؤثر لكن الاختلافات السياسية داخل الاحزاب المعارضة ستحول دون اتمام مثل هذا التحالف خاصة ان هناك اطماع سياسية كبيرة لدى العديد من رؤساء الاحزاب المعارضة في تولي كرسي الرئاسة فهذه الامور كلها مجتمعة ستحول دون اتمام مثل هذا التحالف".

وتطالب المعارضة التركية منذ أكثر من عام بإجراء انتخابات مبكرة، لكنها تفتقد للأغلبية البرلمانية اللازمة لتحقيق ذلك وهو مادفعها لتشكيل تحالف قادر من وجهة نظرها على حسم الانتخابات.

قمة الأحزاب الستة في تركيا افضت لتشكيل تحالف للمعارضة هو الاوسع في تاريخ البلاد وهو مايعطي هذا التحالف تأثيرا في الانتخابات المرتقبة لكن السؤال الذي يطرح في الأوساط السياسية هنا، الى أي مدى ستتمكن المعارضة المحافظة على هذا التحالف دون انهيار.



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