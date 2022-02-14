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مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
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مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
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فی البیت الابیض
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الشيخ ماهر حمود: قضية البحرين ليست منفصلة عن قضايا الأمة
حسين الديهي: نحن ننتصر بالشعب والنظام البحريني ينتصر بالصهاينة
كلمة الأمين العام لاتحاد علماء المقاومةالشيخ ماهر حمود بذكرى ثورة 14 فبراير في البحرين
محمود قماطي: لبنان ساحة عربية ومقاومة وحرية وانتصار ضد العدو الاسرائيلي
حسين الديهي: استراتيجتنا كمعارضة هي المطالبة بالديمقراطية وخارطة الطريق هي تحويل البحرين الى دولة ديمقراطية من بلد متخلف
حسين الديهي: الشعب يريد وقف اشكال القمع والفساد السياسي والاداري في البحرين
حسين الديهي: الشعب يريد وقف اشكال القمع والفساد السياسي والاداري في البحرين
حسين الديهي: الحراك الشعبي يفرضه النظام السياسي والحقوقي الموجود في البحرين
حسين الديهي: التحرك الشعبي الموجود اليوم في البحرين قابل للاستمرار ولسنوات طويلة
حسين الديهي: الشعب البحريني كان يئن من الدكتاتورية والقمع طوال سنين سبقت ثورة 2011
كلمة الأمين العام لاتحاد علماء المقاومةالشيخ ماهر حمود بذكرى ثورة 14 فبراير في البحرين
الإثنين ١٤ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٥:٥٠ بتوقيت غرينتش
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