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البرغوثي: سياسة هدم البيوت بالضفة لن تمر ولا خيار لنا إلا المقاومة

البرغوثي: سياسة هدم البيوت بالضفة لن تمر ولا خيار لنا إلا المقاومة
الإثنين ١٤ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٦:٣٥ بتوقيت غرينتش

أكد القيادي في حركة حماس جاسر البرغوثي، أن سياسة هدم البيوت في الضفة الغربية لن تمر، وأنه لا خيار لنا إلا المقاومة التي يقف شعبنا خلفها.

العالم ـ فلسطين

وقال البرغوثي في تصريح له: إن الاحتلال مرعوب من ظاهرة انتفاض كل جزء من فلسطين واندماج الجميع في المقاومة.

ودعا البرغوثي شعبنا في كل مناطق الضفة الغربية إلى الانتفاض في وجه الاحتلال "الإسرائيلي".

وأضاف أن "المقدسيين هم رافعة القضية الفلسطينية وننظر إليهم نظرة بطولة واعتزاز"، معتبرًا أن كل أهل القدس على قلب رجل واحد، وحماية بيت عائلة سالم هو حماية لكل بيت مقدسي.

ونبه البرغوثي إلى أن السلطة الفلسطينية لا تتحرك تجاه انتهاكات الاحتلال بحق شعبنا.

وأشار إلى أن حكومة الاحتلال ضعيفة وتحاول استعراض نفسها على شعبنا.

ومساء أمس وفجر اليوم، تصدى عشرات المقاومين لقوات الاحتلال التي اقتحمت السيلة الحارثية، وفجرت منزل الأسير محمود جرادات، أحد أبطال عملية "حومش" التي وقعت منتصف ديسمبر 2021، وقتل فيها مستوطن وجرح آخرون.

وتنتهج سلطات الاحتلال ما تعرف بـ"سياسة العقاب الجماعي" ضد عائلات المقاومين الفلسطينيين الذين تنسب لهم تنفيذ أعمال مقاومة ضدها، أو ضد المستوطنين، من خلال هدم منازلهم وتركهم في العراء بلا مأوى في محاولة فاشلة لردع آخرين من تنفيذ عمليات مشابهة.

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البرغوثي: سياسة هدم البيوت بالضفة لن تمر ولا خيار لنا إلا المقاومة

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