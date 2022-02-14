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امير عبداللهيان: لن نتراجع ابدا عن خطوطنا الحمراء المبنية على المنطق ويجب الاخذ بحقوق ومطالب ايران المشروعة في اي اقتراح يتم طرحه

الإثنين ١٤ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٦:٢٢ بتوقيت غرينتش

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عبداللهيان مخاطبا لبوريل: لن نتراجع عن خطوطنا الحمراء بأي شكل من الأشكال