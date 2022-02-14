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السيد الحوثي: من يريد الذهاب لصف العدوان فهو يسيء لوطنه وقبيلته

السيد الحوثي: من يريد الذهاب لصف العدوان فهو يسيء لوطنه وقبيلته
الإثنين ١٤ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٦:٥٥ بتوقيت غرينتش

قال قائد حركة انصار الله في اليمن السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي ان أخطر ما يهدد الأمة هو التحالف مع أعدائها الحقيقيين من الأمريكيين والإسرائيليين،مؤكدا ان من يقف مع السعودي والإماراتي فهو يقف مع حلفاء أمريكا والكيان الإسرائيلي.

العالم- اليمن

وفي لقاءه بوفود من قبائل مديريتي الجوبة والعبدية بمحافظة ‎مأرب في العاصمة ‎صنعاء اضاف السيد الحوثي ان أعداؤنا يسعون لاختراق الأمة من الداخل كما فعلوا في تجنيد النظامين السعودي والإماراتي في تنفيذ أهدافهم، قائلا: حريصون على نشر الوعي حتى لا يتأثر البعض بدعاة الفتنة خدمة لأمريكا والكيان الإسرائيلي.

وقال: "تعاونكم وجهودكم في الأحداث الأخيرة مشرفة وتصب في توجه الأخوة ووحدة الكلمة"، مؤكدًا على الصلح العام والتعاون مع الوجهاء لحل المشاكل في العبدية والجوبة.

وأضاف السيد: "أعداؤنا يسعون لاختراق الأمة من الداخل كما فعلوا في تجنيد النظامين السعودي والإماراتي في تنفيذ أهدافهم".

وأشار إلى الحرص على نشر الوعي حتى لا يتأثر البعض بدعاة الفتنة خدمة لأمريكا و"إسرائيل"، لافتًا إلى أن "واجبنا لم الشمل وتعزيز الأخوة ووحدة الموقف ومن يريد الذهاب إلى صف العدوان فهو يسيء لوطنه وقبيلته".

وأوضح السيد عبدالملك أن أخطر ما يهدد الأمة هو التحالف مع أعدائها الحقيقيين من الأمريكيين والإسرائيليين، مؤكدًا أن من يقف مع السعودي والإماراتي فهو يقف مع حلفاء أمريكا و"إسرائيل".

وحث السيد الجانب الرسمي ببذل كل الجهود المستطاعة لمساعدة وخدمة أبناء الجوبة والعبدية.

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