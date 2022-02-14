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ترکیا
افغانستان
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قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
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ضيف وحوار
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عبداللهيان يشدد على ضرورة اعتماد الحوار والخيار الدبلوماسي لتسوية القضايا بشأن اوكرانيا
عبداللهيان يجدد التأكيد في المكالمة الهاتفية مع لافروف على ضرورة الاهتمام بحقوق ايران كاملة والتزام الاطراف الاخرى بتعهداتها
لافروف يرحب بخطوة ايران لاستضافة لاجتماع مرتقب حول القوقاز ويأمل بأن يؤدي الاجتماع لضمان المزيد من مصالح دول المنطقة واستقرارها
لافروف يشيد في اتصال هاتفي مع عبداللهيان بمبادرات ايران البناءة خلال مفاوضات فيينا ويؤكد ضرورة استمرار الحوار بين جميع الاطراف وصولا للاتفاق
مصادر فلسطينية: إصابات خلال اعتداء قوات الاحتلال على الفلسطينيين في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة
مراسل العالم: مقتل متظاهر اخر برصاص العسكر بمدينة ام درمان غرب العاصمة السودانية الخرطوم
جوزيب بوريل: مفاوضات فيينا بلغت مرحلة حساسة تتطلب منن جميع الاطراف ابداء المرونة
امير عبداللهيان: لن نتراجع ابدا عن خطوطنا الحمراء المبنية على المنطق ويجب الاخذ بحقوق ومطالب ايران المشروعة في اي اقتراح يتم طرحه
وزير الخارجية الايراني لمسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبي: عدم وجود ارادة جادة لدى الغربيين ادت الى اطالة امد مفاوضات فيينا
الشيخ ماهر حمود: قضية البحرين ليست منفصلة عن قضايا الأمة
عبداللهيان يجدد التأكيد في المكالمة الهاتفية مع لافروف على ضرورة الاهتمام بحقوق ايران كاملة والتزام الاطراف الاخرى بتعهداتها
الإثنين ١٤ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٦:٥٧ بتوقيت غرينتش
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