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عبداللهيان يشدد على ضرورة اعتماد الحوار والخيار الدبلوماسي لتسوية القضايا بشأن اوكرانيا

الإثنين ١٤ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٦:٥٨ بتوقيت غرينتش

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